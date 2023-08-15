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2023
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В Пентагоне подсчитали объем военной помощи США Украине при Байдене
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. Общая сумма американской военной помощи Украине за время правления президента США Джо Байдена составила свыше 43,7 миллиарда долларов, следует из опубликованной отчетности... ПРАЙМ, 15.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Общая сумма американской военной помощи Украине за время правления президента США Джо Байдена составила свыше 43,7 миллиарда долларов, следует из опубликованной отчетности Пентагона.
Как указывается в документе, "Соединенные Штаты выделили Украине более $43,7 млрд на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена".
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине дополнительной помощи на 200 миллионов долларов. Этот пакет, в частности, включает в себя боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк Abrams, 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.