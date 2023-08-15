МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Общая сумма американской военной помощи Украине за время правления президента США Джо Байдена составила свыше 43,7 миллиарда долларов, следует из опубликованной отчетности Пентагона. В конгрессе от Байдена потребовали отозвать запрос о помощи Украине

Как указывается в документе, "Соединенные Штаты выделили Украине более $43,7 млрд на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена".

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине дополнительной помощи на 200 миллионов долларов. Этот пакет, в частности, включает в себя боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и TOW, ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением, 31 танк Abrams, 45 танков Т-72Б, 186 боевых машин пехоты Bradley.