МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Смертоносные пожары на Гавайях нанесли очередной, но не последний удар по позиции администрации американского президента Байдена, отмечает издание Newsweek. На фоне многомиллиардной помощи Киеву слабая реакция Байдена на тяжелейшую ситуацию в штате вызвало возмущение у граждан. Особенно — у консерваторов. В США оценили, во сколько обойдется восстановление Гавайев после пожаров

Как отмечает автор материала, Республиканская партия продолжает критиковать Байдена за его слабую реакцию на пожары. Его обвиняют в том, что он не думаю о погибших и пострадавших от стихии американцев, сосредоточившись на финансировании киевского режима и продолжение конфликта с Россией.

В соцсетях активно обсуждают бездействие администрации президента США в ситуации на Гавайях, где погибли почти сто человек. Но Байден, уделивший своему загару несколько часов в своем доме в Рехобот-Бич "под бдительными взорами журналистского пула Белого дома", — не уделил особого внимания бедствию. Когда его спросили о проблеме во время велосипедной прогулки, он коротко ответил "мы это изучаем".

Официально Белый дом прокомментировал пожары только в понедельник. И это сочли признаком того, что к проблемам внутри США Байден относится менее серьезно, чем к поддержке Украины.

Республиканцы и ранее критиковали президента за гигантскую помощь Зеленскому: закрепившаяся на Украине аристократия и коррупционеры обогащаются за счет американских наголоплательщиков. При этом конгресс не может контролировать ситуацию.

"Когда ты отправляешь 150 миллиардов долларов на Украину, не стоит удивляться, что твоя собственная страна полыхает в огне, а ее лидерам это безразлично", — написал политик Кирк. Другой парламентарий Грин добавила, что призыв Байдена об отправке все большего количества денег на Украину на фоне трагедии острова Мауи выглядят цинично.

Это стихийное бедствие стало новым ударом по администрации Байдена, делает вывод издание.