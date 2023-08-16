ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. Американская экономика будет находиться под влиянием ужесточившихся условий кредитования бизнеса и домашних хозяйств со стороны банковского сектора, говорится в опубликованном в среду отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания. ФРС изменила прогноз по рецессии в экономике США

"Участники (заседания — прим. ред.) согласились, что банковская система США остается сильной и устойчивой. Они отметили, что ужесточившиеся условия кредитования для домашних хозяйств и компаний, скорее всего, отразятся на экономической активности, занятости и инфляции", — указано в документе.

В то же время в ФРС признали, что степень влияния ухудшившихся условий кредитования на американскую экономику в предстоящие несколько кварталов остается трудно оценить.

"Кредиты со стороны рынков капитала остаются в некоторой степени подавлены, но в целом доступны для больших корпораций. Выдача займов для компаний с задолженностями осталась ограничена", — отмечается в отчете.

Также подчеркивается, что основной причиной ужесточения условий кредитования в США остается "беспокойство относительно экономического прогноза", банки планируют до конца года еще сильнее усилить стандарты выдачи займов.