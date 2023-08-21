МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Китай в январе-июле 2023 года нарастил экспорт легковых электромобилей в страны БРИКС на 601,3%, сообщает в понедельник главное таможенное управление КНР. Товарооборот Китая со странами БРИКС вырос на 19 процентов

За первые семь месяцев 2023 года Китай экспортировал в другие страны БРИКС изделий машиностроения и электроники на общую сумму 759,45 миллиарда юаней (103,95 миллиарда долларов), показатель вырос на 38%, на эту категорию приходится 61,7% от общего объема экспорта КНР в другие страны БРИКС за отчетный период.

При этом экспорт литиевых аккумуляторов и легковых электромобилей вырос на 129,5% и 601,3% соответственно. Экспорт бытовой техники и сельскохозяйственной техники вырос более чем на 40%.

В то же время экспорт одежды, сумок и обуви увеличился на 28,8%, 41,4% и 42,3% соответственно.

Согласно данным ведомства, по итогам 2022 года товарооборот Китая с другими странами БРИКС составил 3,69 триллиона юаней (505,07 миллиарда долларов), увеличившись на 17%.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.