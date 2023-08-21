МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Китай в январе-июле импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на 57,86 миллиарда долларов, сообщает в понедельник главное таможенное управление КНР. Товарооборот Китая со странами БРИКС вырос на 19 процентов

Отмечается, что за первые семь месяцев 2023 года Китай импортировал из стран БРИКС энергоресурсов, включая нефть, уголь и природный газ, на 422,78 миллиарда юаней (57,86 миллиарда долларов), рост показателя составил 17,3%.

За отчетный период Китай импортировал из стран БРИКС сельскохозяйственной продукции на 270,24 миллиарда юаней (36,98 миллиарда долларов), рост на 14,9%. В частности, импорт соевых бобов вырос на 7,9%, а мяса, морепродуктов и пищевого масла — на 13%, 22,4% и 185,4% соответственно.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.