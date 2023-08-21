Таможня: Китай в январе-июле закупил у стран БРИКС энергоресурсов на $57,86 млрд
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Китай в январе-июле импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на 57,86 миллиарда долларов, сообщает в понедельник главное таможенное управление КНР.
Отмечается, что за первые семь месяцев 2023 года Китай импортировал из стран БРИКС энергоресурсов, включая нефть, уголь и природный газ, на 422,78 миллиарда юаней (57,86 миллиарда долларов), рост показателя составил 17,3%.
За отчетный период Китай импортировал из стран БРИКС сельскохозяйственной продукции на 270,24 миллиарда юаней (36,98 миллиарда долларов), рост на 14,9%. В частности, импорт соевых бобов вырос на 7,9%, а мяса, морепродуктов и пищевого масла — на 13%, 22,4% и 185,4% соответственно.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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