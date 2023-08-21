МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден снова на каникулах, на сей раз — на вилле миллиардера, сообщает американское издание 19FortyFive. Всего он за время президентского срока провел в отпуске 373 дня, это почти 40 процентов времени на посту. Рецессия убивает польских бизнесменов, сообщают СМИ

Обозреватель издания Джон Россомандо, который является аналитиком по вопросам обороны и борьбы с терроризмом, обратил внимание на то, что нападки Байдена на миллиардеров идут вразрез с его действиями. нынешний президент — ставленник богатой верхушки, а не народный избранник, считает он.

"Байден отдыхает в доме миллиардера стоимостью 18 миллионов долларов — наш президент снова в отпуске. Всего он провел на отдыхе 373 дня или 39,7% своего президентского срока", — подсчитал эксперт.

На сей раз он якобы снимает "по рыночным ценам" виллу миллиардера Тома Стейера на озере Тахо. Автор напоминает, что именно Стейер занимался лоббированием импичмента Дональду Трампу почти сразу, как миллиардер стал президентом в 2017 году.

Это не первое путешествие Байдена после назначения президентом США: ранее он проводил свои каникулы в доме другого миллиардера, соучредителя Carlyle Group Дэвида Рубенштейна в Нантакете.

Белый дом не разглашает, во сколько обошлось Байденам пребывание на вилле Стейера в этот раз: в заявлении говорится только о том, что дом стоимостью 18 миллионов долларов был сдан президентской чете "по рыночной цене".

Сегодня, 21 августа, Байдены прервут свой отпуск: президенту нужно посетить сгоревшую деревню Лахайна на гавайском острове Мауи, где от лесных пожаров тысячи американцев остались без домов и имущества.