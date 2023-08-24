ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал страны-члены ЕАЭС выработать консолидированные ответные меры на санкции Запада. Мишустин рассказал о возможностях развития кооперации стран ЕАЭС

"Не могу не напомнить о том, что до сих пор мы не приняли субстантивных решений по выработке механизма принятия ответных консолидированных мер реагирования на экономическое давление, оказываемое на государства-члены ЕАЭС третьими странами. И это не просто наше пожелание – это решение, которое было принято на заседании Высшего евразийского экономического совета еще в 2021 году", — сказал глава белорусского правительства на заседании межправсовета ЕАЭС в Цахкадзоре в Армении.

Головченко предложил принять меры по созданию действенного механизма противодействия такому давлению, выполнив поручения глав государств ЕАЭС.

Кроме того, он подчеркнул необходимость углубления взаимодействия стран ЕАЭС в сфере новых технологий.

"Это и искусственный интеллект, и инновационное сотрудничество, и новые образовательные стандарты. Всё это должно стать реальным направлением развития союза, но подкрепляться разработкой совместных прогнозов научно-технологического развития. Нельзя действовать растопыренными пальцами. Надо объединить потенциалы и реализовывать реальные научные и научно-технические проекты", — сказал глава белорусского правительства.