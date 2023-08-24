МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Результатом расширения БРИКС за счет Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов станет потеря США контроля над ценами на нефть, считает ирландский экономист Филип Пилкингтон. Исследовательница из Ливана назвала последствие расширения БРИКС

"Присоединение Саудовской Аравии и ОАЭ также имеет огромное значение. Раньше Соединенные Штаты полагались на монархии Персидского залива, особенно на Саудовскую Аравию, в вопросе контроля над ценами на нефть. С их вступлением в БРИКС, похоже, Америка в обозримом будущем лишится всякого контроля над ценами на нефть", — приводятся его слова в авторской колонке для интернет-портала UnHerd.

По его словам, саммит БРИКС привел к значительным результатам, поскольку развивающиеся страны все активнее отстаивают свой собственный путь и стремятся стать менее зависимыми от американского доллара.

Экономист отметил, что в случае вступления в организацию всех стран, выразивших такое желание, "доля БРИКС в мировом ВВП составит не 32%, а 45% — гораздо больше, чем у G7, которая составляет чуть более 30%".

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, включая шесть уже получивших приглашение.