ЖЕНЕВА, 4 сен — ПРАЙМ. ВВП Швейцарии во втором квартале 2023 года продемонстрировал нулевую динамику после роста на 0,9% кварталом ранее, швейцарская экономика находится в состоянии стагнации из-за спада в химико-фармацевтической промышленности и международного контекста, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны. Российский рынок акций обновил очередной максимум с февраля 2022 года

"После значительного роста (+0,9%) в предыдущем квартале, ВВП Швейцарии с поправкой на спортивные события остался неизменным (+0,0%) во втором квартале 2023 года. В то время как создание стоимости в отрасли сократилось, в секторе услуг снова наблюдался рост выше среднего", — говорится в сообщении.

Согласно данным швейцарских властей, обрабатывающая промышленность во втором квартале сократилась на 2,9% из-за резкого спада в химико-фармацевтической промышленности (-2,3%), а также "сложной международной обстановки", которая "сказывается на чувствительных к конъюнктуре" отраслях промышленности, таких как машиностроение и металлургия.

Однако в документе уточняется, что за этот период выросло как потребление государства (+0,1%), так и частное потребление (+0,4%).

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.