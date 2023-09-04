МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Россия хочет построить конструктивные отношения с заинтересованными иностранными партнерами, открыта к диалогу по насущным вопросам, следует из приветствия президента страны Владимира Путина участникам и гостям VIII Восточного экономического форума. Глава МИД Италии подчеркнул важность встречи Путина и Эрдогана

Соответствующая телеграмма размещена на официальном портале Кремля.

Президент назвал форум авторитетным и представительным международным мероприятием, которое дает возможности для общения представителей политики, бизнеса и общественности разных стран.

"Главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", — сказано в телеграмме.

Путин добавил, что в ходе форума участники обсудят перспективы расширения торгового, инвестиционного и научно-технического сотрудничества. Он также призвал определить формирование логистических цепочек и обеспечение продовольственной безопасности в регионе.

Российский лидер пожелал участникам ВЭФ конструктивных, плодотворных дискуссий и всего самого доброго.