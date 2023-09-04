СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Темп развития сотрудничества между Россией и Турцией стабилен, позитивный тренд по товарообороту в первом полугодии также сохранился, несмотря на то, что он не такой мощный, как в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Товарооборот России и Индии вырос в три раза

"Приветствую вас в России, в Сочи. Мы договаривались об этой встрече давно, но после выборов в Турции это наша первая личная встреча", — сказал Путин, обращаясь к турецкому лидеру.

Он вновь поздравил турецкого коллегу с достигнутыми в ходе президентских выборов результатами.

"Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 8 с лишним процентов — на 8,6%, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется. Он не такой мощный, как был в прошлом году, но все-таки позитивный", — заявил президент России.

Он также заметил, что взаимодействие двух стран расширяется и охватывает новые сферы: теперь это не только традиционные отрасли, как, например, сельское хозяйство и энергетика. Путин также добавил, что другие направления также активно развиваются.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Москва и Анкара стремятся достичь товарооборота в объеме 100 миллиардов долларов. Он также заявил, что отношения России и Турции переживают сейчас позитивную трансформацию и страны стремятся нарастить внешнюю торговлю.