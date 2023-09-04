БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии продало предназначавшиеся ранее для "Северного потока — 2" трубы неназванной компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа (СПГ) возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря, сообщила в понедельник представитель министерства экономики Германии. Америка взорвала "Северные потоки", признал кандидат в президенты США

"Трубы проданы", — ответила она журналистам в ходе брифинга кабмина Германии на вопрос, намерено ли правительство передавать их компаниям для использования в прокладке газопровода между Лубмином и островом Рюген. Представитель министерства не уточнила, о какой компании идёт речь.

Ранее немецкий оператор газотранспортной сети Gascade получил разрешение на запуск строительства газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море.

В мае немецкоязычное издание Business Insider сообщало, что правительство Германии за 70 миллионов евро купило предназначавшиеся для газопровода "Северный поток — 2" трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG.

В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока — 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал СПГ недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб.

Позднее издание сообщило о том, что правительство Германии ввиду санкций против РФ согласовывало с властями США вопрос покупки. Сообщалось, что препятствий для этого не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.