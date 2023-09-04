БРЮССЕЛЬ, 4 сен — ПРАЙМ. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают Россию вернуться к участию в черноморской зерновой инициативе, однако не стал комментировать готовность ЕС способствовать облегчению российского сельскохозяйственного экспорта. В АСЕАН заинтересовались предложенной Россией платформой энергобезопасности

"Мы призываем Россию… вернуться к зерновой инициативе", — сказал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерриша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ — ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерриша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что намерен обсудить этот вопрос во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.