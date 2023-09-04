СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке. Путин назвал Россию надежным поставщиком газа

"И, конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины. И, естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов", — сказал Путин по итогам переговоров.

"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой (зерновой) сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", — сказал Путин, добавив, что это "не может быть терпимым дальше".

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны России.

"Запад, мягко говоря, нас обманывал на счет гуманитарных целей черноморской инициативы, по оказанию содействия развивающимся странам, поскольку из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% — хочу это подчеркнуть еще раз, более 70% — поступили в обеспеченные страны, и прежде всего в страны Евросоюза", — сказал Путин.

По его словам, на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, это меньше 1 миллиона тонн.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.

ЭКСПОРТ ЗЕРНА В АФРИКУ

Россия близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по доставке зерна, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Болгарию призвали содействовать в расширении "коридоров солидарности"

"Мы близки к завершению договоренностей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно, и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз", — сказал Путин.

В то же время, Путин заявил, что выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет.

"Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках", — сказал Путин на пресс-конференции.

Он добавил, что цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет.

"Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", — отметил Путин.

Глава российского государства отметил, что все это неудивительно, так как доля Украины в мировом зерновом экспорте "как была 5%, так и остается такой, а в нынешних условиях будет сокращаться".

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ

Президент России Владимир Путин добавил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Путин заявил о тенденции к использованию нацвалют между Россией и Турцией

"Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию, мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

Президент России отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на всей препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.

Россия изначально согласилась участвовать в зерновой сделке, так как было обещано исполнение ряда обязательств в отношении России, но это не выполнено, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается возобновления зерновой сделки, я уже сказал, мне вряд ли здесь что-то удастся добавить, мы изначально согласились в ней участвовать, в том числе и потому, что согласовали при посредничестве президента Турции с ООН исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. После того как сделка подошла к концу, никаких обязательств в отношении России исполнено не было", — сказал Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Путин добавил, что затем РФ попросили продлить сделку с обещанием немедленно все исполнить. "Мы продлили, опять ничего никто не сделал", — отметил он.