МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия в рамках реализации требований технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" планирует разработать до 2027 года 40 стандартов в этой области, рассказал РИА Новости заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Игорь Сосунов. Россельхознадзор выявил нарушения в ряде продукции из стран ЕАЭС

С 1 июня в странах ЕАЭС вся продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательной сертификации. Техрегламент впервые установил единые требования, соблюдение которых является обязательным для производителей стран ЕАЭС – России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Для адаптации производителей под новый регламент, а также для формирования и аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года.

Межгосударственные стандарты для реализации техрегламента ЕАЭС будут разработаны в соответствии с программой, утвержденной коллегией Евразийской экономической комиссии.

"Согласно дорожной карте, специалисты ВНИИ ГОЧС и Технического комитета по стандартизации "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (ТК 071) разработают и подготовят к утверждению 40 межгосударственных стандартов", — сказал Сосунов.

Он отметил, что в том числе часть стандартов будет пересмотрена и актуализирована согласно условиям технического регламента ЕАЭС 050/2021.

"В целом завершение программы запланировано на 2027 год с учетом того, что для разработки каждого проекта документа в соответствии с требованиями межгосударственной системы стандартизации отводится до двух лет", — резюмировал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.