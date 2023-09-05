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Поставки китайских автомобилей в Россию достигли рекордного уровня
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Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных... ПРАЙМ, 05.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Согласно данным ведомства, в июле в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,06 миллиарда долларов против 1,03 миллиарда месяцем ранее. Это стало крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию авто из Китая.
Россия является крупнейшим направлением экспорта автомобилей для Китая с долей в 16,8%. Великобритания занимает второе место с 7,7%, а Испания — третье с 5,2%. В топ-5 также входят Бельгия (5,1%) и Мексика (4,9%).
Всего в июле Китай нарастил поставки легковых машин на международные рынки на 11,4% по сравнению с июнем и в 1,9 раза в годовом выражении — до 6,33 миллиарда долларов.