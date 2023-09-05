МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти, второй месяц подряд оставаясь выше одного миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. СМИ сообщили о сокращении экспорта электроэнергии из России в Китай

Согласно данным ведомства, в июле в Россию было поставлено легковых автомобилей на 1,06 миллиарда долларов против 1,03 миллиарда месяцем ранее. Это стало крупнейшей в истории месячной поставкой в Россию авто из Китая.

Россия является крупнейшим направлением экспорта автомобилей для Китая с долей в 16,8%. Великобритания занимает второе место с 7,7%, а Испания — третье с 5,2%. В топ-5 также входят Бельгия (5,1%) и Мексика (4,9%).

Всего в июле Китай нарастил поставки легковых машин на международные рынки на 11,4% по сравнению с июнем и в 1,9 раза в годовом выражении — до 6,33 миллиарда долларов.