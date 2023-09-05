МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Обеспечение прозрачности механизма транспортировки зерна является ключом к возрождению черноморской инициативы, считает младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, слова которого приводит государственное китайское издание Global Times. Путин обвинил страны Запада в обмане по обязательствам зерновой сделки

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.

По словам Цуй Хэна, само по себе заключение соглашения о транспортировке продовольствия не является сложным делом, "вопрос в том, как контролировать его исполнение приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма".

Эксперт подчеркнул, что успех зерновой сделки зависит от того, сможет ли Запад, возглавляемый США, продемонстрировать искренность и соблюдать соглашение, включая создание справедливого и эффективного механизма надзора третьей стороны, чтобы гарантировать, что использование зерновой сделки для поставки вооружений не повторится в будущем.

Говоря о роли Турции, издание, ссылаясь на экспертов, отмечает, что роль посредника между двумя сторонами конфликта дает Анкаре не только определенное геополитическое влияние, но и прибыль от транзита продовольствия. При этом влияние Турции по-прежнему ограничено, оно не способно в полной мере изменить позиции других сторон.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.