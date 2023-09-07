МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Владивостокская таможня за 9 августа-6 сентября оформила для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию, следует из информации, предоставленной РИА Новости в пресс-службе таможни. В Японии рассказали, как санкции помогли России с сельским хозяйством

Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По информации, ранее предоставленной РИА Новости пресс-службой Владивостокской таможни, уже за период 9-16 августа количество оформленных машин оказалось почти в два раза меньше, чем за 1-8 августа.

"Владивостокской таможней оформлено автомобилей физических лиц для личного пользования: 11 июля-8 августа — 29,9 тысячи штук, 9 августа-6 сентября — 11,8 тысячи штук", — рассказали в пресс-службе таможни.

Владивостокская таможня оформляет только автомобили физических лиц для личного пользования, уточнили ранее в пресс-службе.

С 1 августа в России проиндексирован утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя. На фоне роста утильсбора и введения санкций японские машины в РФ подорожали. Рост цен на машины из Японии в августе составил 4-13%, рассказал РИА Новости ведущий аналитик портала "Дром" Игорь Олейников.

В конце августа представитель автомобильного портала "Дром" сообщила журналистам, что в августе в Приморском крае стало на 33% меньше объявлений о продаже машин в сравнении с июнем. По ее словам, снижение предложения связано с резким ростом спроса на автомобили. Их начали раскупать и снимать с продажи еще в преддверии введения новых японских санкций и повышения утильсбора на машины в РФ.