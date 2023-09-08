МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Расширение сотрудничества между Индией и Россией к 2030 году может приносить бизнесу обеих стран дополнительную выручку в размере 200 миллиардов долларов ежегодно, говорится в совместном докладе консалтинговой компании "Яков и партнеры" и общественной организации "Деловая Россия", опубликованном в преддверии Восточного экономического форума. ВВП Индии заметно увеличился в первом квартале

"По нашим оценкам, к 2030 году потенциальный эффект от расширения российско-индийского сотрудничества может достичь 200 миллиардов долларов США по показателю дополнительной годовой выручки", — полагают аналитики.

Авторы доклада ожидают, что к 2030 году одна только торговля между Индией и Россией будет приносить дополнительную выручку в размере 90 миллиардов долларов в год — и это не только сырьевые товары, это и удобрения, и лекарственные средства, и продукты питания. Кроме того, по мнению аналитиков, Индия может также стать важнейшим рынком для российских компаний не только по газу и нефти, но и, например, с точки зрения угля.

В новой концепции внешней политики России, опубликованной в марте 2023 года, Индия особо отмечена как один из приоритетных стратегических партнеров, напоминают авторы доклада. Ожидается, что ВВП Индии в ближайшие 24 года вырастет более чем в 6,5 раз и достигнет отметки в 26 триллионов долларов.

"При этом в 2022 году объемы российско-индийской торговли увеличились более чем втрое, достигнув рекордной величины в 39 миллиардов долларов США. В результате Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. В стране работают 30 компаний из России и 12 совместных предприятий в таких отраслях, как космос, энергетика, атомная промышленность, технологии, наука и медицина", — сказано в докладе.