МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Великобритания проведет международный саммит по продовольственной безопасности на фоне прекращения действия зерновой сделки, следует из заявления премьер-министра страны Риши Сунака. Генсек ООН рассказал, что нужно для возобновления зерновой сделки

"Премьер-министр объявит…, что Великобритания созовет международный саммит по продовольственной безопасности в ноябре", — говорится в документе, опубликованном офисом Сунака, при этом уточняется, что саммит созывается на фоне прекращения действия зерновой сделки.

Официальный анонс состоится во время выступления британского премьера на полях саммита G20 в Нью-Дели. Мероприятие будет проведено при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Детского инвестиционного фонда, отмечается в документе. В нем примут участие представители правительств ряда стран, неправительственных организаций, частного сектора, а также различные исследователи.

При этом власти Великобритании пообещали выделить 3 миллиона фунта стерлингов (более 3,7 миллиона долларов) на финансирование Всемирной продовольственной программы в рамках инициативы по отправке украинского зерна в страны, страдающие от повышения цен на продукты питания.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.