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На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии, включая КНДР
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Присутствие представителей десяти азиатских стран ожидается на Восточном экономическом форуме, в том числе в ВЭФ примут участие представители Северной Кореи, сообщила первый... ПРАЙМ, 08.09.2023
новости, экономика, мировая экономика, вэф, кндр, азия, приморье, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Присутствие представителей десяти азиатских стран ожидается на Восточном экономическом форуме, в том числе в ВЭФ примут участие представители Северной Кореи, сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
"Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут… Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи — как на уровне губернатора, так и на моем уровне", — приводит пресс-служба правительства региона заявление, сделанное председателем правительства края в эфире телеканала "ОТВ-Прим".
По сообщению пресс-службы, на ВЭФ-2023 также ожидаются делегация делегация Индии и представители КНДР, а также делегация Белоруссии.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.