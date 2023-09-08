МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Присутствие представителей десяти азиатских стран ожидается на Восточном экономическом форуме, в том числе в ВЭФ примут участие представители Северной Кореи, сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Искусственный интеллект от "Сбера" будет солировать на концерте ВЭФ

"Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут… Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи — как на уровне губернатора, так и на моем уровне", — приводит пресс-служба правительства региона заявление, сделанное председателем правительства края в эфире телеканала "ОТВ-Прим".

По сообщению пресс-службы, на ВЭФ-2023 также ожидаются делегация делегация Индии и представители КНДР, а также делегация Белоруссии.

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.