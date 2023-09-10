ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. Майнеров предложили исключить из недискриминационного доступа к сетям

"Экспорт в Китай наращивается – по итогам года мы ожидаем чуть более 100 миллионов тонн. Это примерно плюсом на 15% к прошлогоднему показателю", — сказал министр.

Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, писал ранее вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". По его словам, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай вырос в 2022 году на 35,2%, до 6 миллионов тонн, трубопроводного — в 1,5 раза, до 15,4 миллиарда кубометров. На четверть был увеличен экспорт угля, до 67,1 миллиона тонн

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.