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2023
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Минэнерго спрогнозировало рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов
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Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в... ПРАЙМ, 10.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, нефть, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
"Экспорт в Китай наращивается – по итогам года мы ожидаем чуть более 100 миллионов тонн. Это примерно плюсом на 15% к прошлогоднему показателю", — сказал министр.
Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, писал ранее вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". По его словам, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай вырос в 2022 году на 35,2%, до 6 миллионов тонн, трубопроводного — в 1,5 раза, до 15,4 миллиарда кубометров. На четверть был увеличен экспорт угля, до 67,1 миллиона тонн
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.