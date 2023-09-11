МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Филиппины рассматривают возможность заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен. Россельхознадзор выявил нарушения в ряде продукции из стран ЕАЭС

"Мы были рады узнать, что на Санкт-Петербургском форуме Мьянма подписала соглашение (меморандум о сотрудничестве — ред.) с Евразийской экономической комиссией. Филиппины также изучают соответствующее предложение. И мы серьезно рассматриваем вопрос о том, чтобы присоединиться к другим нашим коллегами из АСЕАН, чтобы подписать похожее соглашение с ЕАЭС", — сказал Байлен в ходе бизнес-диалога Россия-АСЕАН в рамках ВЭФ-2023.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.