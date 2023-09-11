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Филиппины планируют заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС
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Филиппины рассматривают возможность заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен. "Мы были рады узнать, что на Санкт-Петербургском... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, экономика, мировая экономика, филиппины, меморандум, еаэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Филиппины рассматривают возможность заключить меморандум о взаимопонимании с ЕАЭС, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен.
"Мы были рады узнать, что на Санкт-Петербургском форуме Мьянма подписала соглашение (меморандум о сотрудничестве — ред.) с Евразийской экономической комиссией. Филиппины также изучают соответствующее предложение. И мы серьезно рассматриваем вопрос о том, чтобы присоединиться к другим нашим коллегами из АСЕАН, чтобы подписать похожее соглашение с ЕАЭС", — сказал Байлен в ходе бизнес-диалога Россия-АСЕАН в рамках ВЭФ-2023.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.