МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-августе 2023 года вырос на 7%, составив 30,228 триллиона юаней (4,157 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Розничные продажи в США в августе выросли сильнее прогноза

Розничные продажи в городах Китая в январе-августе выросли на 6,9%, составив 26,242 триллиона юаней (3,609 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 3,985 триллиона юаней (548,14 миллиарда долларов), увеличившись на 7,6%.

Отдельно в августе показатель достиг отметки в 3,793 триллиона юаней (521,73 миллиарда долларов), рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 4,6%.

Розничные онлайн-продажи в Китае за первые восемь месяцев года выросли на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 9,538 триллиона юаней (1,31 триллиона долларов).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2022 года снизился на 0,2%, составив 43,973 триллиона юаней (6,522 триллиона долларов по курсу на январь 2023 года), розничные онлайн-продажи выросли на 4%, достигнув 13,785 триллиона юаней (2,044 триллиона долларов).

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Китае, по данным статбюро КНР, в августе 2023 года составил 5,2%.

"В августе (2023 года — ред.) уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее", — говорится в докладе ведомства.

Согласно целям работы правительства, указанным в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), уровень безработицы к концу 2023 года составит около 5,5%, будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

В 2022 году в Китае было создано 12,06 миллиона рабочих мест, что превысило целевой показатель в 11 миллионов. Государственное статистическое бюро КНР по итогам 2022 года не обнародовало точную цифру по безработице за весь год, но учитывая, что средний уровень безработицы за 11 месяцев, согласно опубликованным ранее данным, составил 5,6%, а в декабре — 5,5%, можно сказать, что показатель совпал с официальным прогнозом в 5,5%.

Также сообщается, что объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-августе 2023 года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно в августе 2023 года показатель вырос на 4,5% в годовом выражении.

Объем производства в добывающей промышленности в августе вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в обрабатывающей — на 5,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 0,2%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

Вместе с тем статистическое бюро КНР сообщает, что Китай в январе-августе 2023 года нарастил добычу нефти на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, природного газа — на 5,7%.

Китай в январе-августе 2023 года добыл 139,85 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 2,1%. Объем переработки нефти за первые восемь месяцев года достиг 491,4 миллиона тонн, повышение показателя в годовом выражении составило 11,9%.

Отдельно в августе 2023 года объем добычи нефти в КНР составил 17,47 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 3,1%), объем переработки в августе достиг отметки в 64,69 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 19,6%). При этом в январе-августе страна увеличила импорт нефти на 14,7% в годовом выражении — до 378,55 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-августе 2023 года составила 152,1 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,7%. Отдельно в августе 2023 года добыча газа в Китае составила 18,1 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 6,3%. Импорт газа за первые восемь месяцев года вырос на 9,4%, до 77,7 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля, так, в январе-августе текущего года рост показателя составил 3,4%, объем производства достиг отметки в 3,05 миллиарда тонн, при этом Китай на 82% увеличил импорт угля — до 310 миллионов тонн. Отдельно в августе на китайских шахтах добыли 380 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 2%.