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2023-09-16T01:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230916/841762091.html
В Германии признали бессмысленность потолка цен на российскую нефть
Мировая экономика
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Стало очевидно, что у США и ЕС не получилось ограничить бюджет России от нефтяных доходов. Запад собирался это сделать с помощью "нефтяного эмбарго" и "потолка цен". Но он не... ПРАЙМ, 16.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, нефть, германия, потолок цен на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стало очевидно, что у США и ЕС не получилось ограничить бюджет России от нефтяных доходов. Запад собирался это сделать с помощью "нефтяного эмбарго" и "потолка цен". Но он не может отказаться от нефтепродуктов из Индии, а они теперь — из российской нефти, пишет Die Welt.
Несмотря на ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, Германии все равно импортирует огромные запасы энергоресурса, только уже через Индию, свидетельствуют данные Федерального ведомства статистики Германии.
Более того, объемы ввозимой ФРГ "российской" нефти из Индии выросли уже более, чем в 12 раз, и это одновременно с Индией, которая в свою очередь значительно нарастила импорт российской нефти.
Еще с начала конфликта США и страны Европы согласовали введение потолка цен на российскую нефть: плата за энергоресурс не должна превышать 60 долларов за баррель. Однако данные Spiegel свидетельствуют о том, что нефть из России торгуется дороже: цена превышает 70 долларов за баррель.
И сделать с этим страны Запада ничего не могут: для этого придется полностью менять систему работы с клиентами, к чему они не готовы.
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