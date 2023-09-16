МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стало очевидно, что у США и ЕС не получилось ограничить бюджет России от нефтяных доходов. Запад собирался это сделать с помощью "нефтяного эмбарго" и "потолка цен". Но он не может отказаться от нефтепродуктов из Индии, а они теперь — из российской нефти, пишет Die Welt. Экс-замминистра Молдавии заявил, что страна становится колонией Запада

Несмотря на ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, Германии все равно импортирует огромные запасы энергоресурса, только уже через Индию, свидетельствуют данные Федерального ведомства статистики Германии.

Более того, объемы ввозимой ФРГ "российской" нефти из Индии выросли уже более, чем в 12 раз, и это одновременно с Индией, которая в свою очередь значительно нарастила импорт российской нефти.

Еще с начала конфликта США и страны Европы согласовали введение потолка цен на российскую нефть: плата за энергоресурс не должна превышать 60 долларов за баррель. Однако данные Spiegel свидетельствуют о том, что нефть из России торгуется дороже: цена превышает 70 долларов за баррель.

И сделать с этим страны Запада ничего не могут: для этого придется полностью менять систему работы с клиентами, к чему они не готовы.

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