МЕХИКО, 20 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро в нарушение международного права поддержал попытки Гайаны привлечь международные нефтяные компании к разработке месторождений в спорных с Венесуэлой водах, заявила вице-президент боливарианской республики Делси Родригес. Венесуэла осудила распределение нефтяных месторождений Гайаной

"Этот гротескный тип всегда там, где речь идет о нарушении международного права, суверенитета государств и их территориальной целостности. Луис Альмагро присоединяется к клике сотрудников Exxon Mobil, чтобы нанести ущерб Венесуэле. Гайана нарушает Женевское соглашение и свой суверенитет, делая предложения транснациональным компаниям. Мы не позволим Гайане в одностороннем порядке распоряжаться еще не делимитированной морской территорией. Венесуэла будет всегда отстаивать свои законные права. "Солнце Венесуэлы восходит в Эссекибо"", — написала Родригес в своем блоге в социальной сети Х.

Сообщение Родригес стало ответом на твит генсека ОАГ Альмагро, в котором он заявил, что Каракас запугивает соседнюю Гайану, подрывая принцип добрососедства, и что Гайана имеет право приглашать инвесторов.

Власти Венесуэлы ранее осудили торги нефтяных месторождений, находящихся в спорных водах, которые проводит правительство Гайаны, и заявили, что не признают результаты этих торгов. Как заявляет Каракас, Гайана не имеет суверенных прав на морские территории, на которых находятся данные месторождения, любая нефтяная деятельность на них должна согласовываться с Венесуэлой.

В декабре 2022 года Гайана выставила на торги 14 нефтяных блоков и получила заявки на разведку восьми из них. Среди претендентов — международные компании Exxon Mobil и TotalEnergies.

Правительство Гайяны сообщало в августе, что американская компания ExxonMobil совместно с партнерами предложила шестой по счету проект по разработке нефтяного месторождения в блоке Stabroek в Гайане, его стоимость может составить 12,9 миллиарда долларов. Добыча нефти в Венесуэле выросла в 2023 году на 10,65 процентов

На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо — области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.

Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной Ассамблее ООН, Совете Безопасности или Международном суде.