МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Машины японских марок за восемь месяцев текущего года ввозили в РФ по параллельному импорту чаще всего: в общей сложности было поставлено 22,6 тысячи таких автомобилей, или 33% от общего объема, следует из аналитики "Открытие Авто" и "Автомаркетолога" (есть в распоряжении РИА Новости). В Госдуме решили использовать только российские автомобили

"В 2023 году чаще всего в рамках параллельного импорта в Россию ввозили машины японских (22 640 автомобилей, или 33%), корейских (18 977 автомобилей, или 28%) и немецких брендов (15 655 единиц, или 23%). Примечательно, что объем регистраций машин из Японии, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта, рос стабильно от месяца к месяцу, увеличившись более чем в 2 раза, с 2211 единиц в январе до 5163 в августе 2023 года", — отмечается в статистике за восемь месяцев.

Топ-5 замыкают поставки по параллельному импорту машин американских марок — 5 023 (7,4%) и китайских — 2 271 (3,3%). Следом идут британские — 1 573 (2,3%), чешские — 529 (0,8%), французские — 402 (0,6%), итальянские — 352 (0,5%), шведские — 296 (0,4%) и бренды из Ирана, Испании и Узбекистана — 82 (0,1%). В общей сложности по альтернативным каналам за восемь месяцев было поставлено 67 800 машин.

"Рост ввоза и лидерство японских брендов, ввозимых в Россию по альтернативным каналам поставок, вполне объяснимы. 9 августа вступил в силу запрет на ввоз в нашу страну новых и подержанных ТС из Японии с ДВС объемом более 1,9 литра, а также на электромобили и гибриды. При этом с учетом прошлогодних санкций и ухода японских автоконцернов новые автомобили из страны восходящего солнца попадают к нам преимущественно по каналам параллельного импорта, через третьи страны", — рассказала руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

"Если на вторичном рынке их продажи, реализуемые прежде всего через Дальний Восток, уже демонстрируют падение на фоне новых правил ввоза, то на параллельный импорт санкции повлиять не могут, оказывая прямо противоположное действие", — уточнила она.

Если рассматривать поставки по параллельному импорту с точки зрения брендов, то в первой пятерке — Toyota (10 687 машин), Hyundai (9 342 машин), Kia (8 974 машин), BMW (5 283 машин) и Mercedes-Benz (4 313 машин). Модельный рейтинг по итогам января-августа 2023 года возглавил кроссовер Hyundai Tucson (2 803 машин). За ним следует еще одна корейская модель Hyundai Santa Fe с результатом в 2 247 зарегистрированных машин и кроссовер Kia Sportage (2 206 машин), а также две модели марки Toyota – седан Toyota Camry (1 893 машины) и внедорожник Toyota Land Cruiser (1 789 машин).

В структуре параллельного импорта легковых автомобилей за восемь месяцев 93% составляют легковые автомобили, 5% — пикапы и 3% — легковые коммерческие машины. Кроме того, 17% автомобилей были ввезены на компании и 83% — на частных лиц, уточняется в исследовании.