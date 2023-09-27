МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение унифицировать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков, в том числе соков, а также телефонов и ноутбуков, следует из сообщения комиссии. Совет ЕЭК продлил повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц

Уточняется, что, согласно принятым документам, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев.

"Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел комплекс инициативных предложений Сторон и принял решения об установлении унифицированных правил маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков в странах Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

Таким образом, во всех случаях в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями. При этом в связи с особенностями системы маркировки лекарственных препаратов в Кыргызстане совет предусмотрел изъятие, позволяющее применять требования к средству идентификации, отличные от принятого решения.

"В связи с позициями государств-членов Союза в решениях отдельно отмечено отсутствие намерений у ряда стран вводить маркировку на текущем этапе. Так, в отношении лекарств – это Республика Армения, в отношении безалкогольных напитков и соков – Республика Казахстан, а в отношении ноутбуков и телефонов – Республика Казахстан и Кыргызская Республика", — добавляется в сообщении.