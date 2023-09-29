МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. США будут терять примерно 65 тонн урана в месяц в случае остановки Россией поставок этого топлива — это почти 33% от ежемесячного объема импорта страны, следует из расчетов РИА Новости. Россия остановила экспорт урана в США

Официальное издание "Росатома" "Страна Росатом" ранее в четверг сообщило, что Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. При этом в самой компании заявили РИА Новости, что она полностью исполняет перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов.

Россия традиционно является крупнейшим поставщиком урана на американский рынок — за 7 месяцев было поставлено 452 тонны этого топлива, или 65 тонн в месяц. Россия занимает 32,7% от всего объема поставок.

В то же время в июле российские поставки резко обвалились — в 1,8 раза по сравнению с месяцем ранее, до минимальных с марта 2022 года 36 тонн. При этом в апреле этого года поставок вовсе не было.

США также импортирует большие партии урана из Британии (241 тонна за январь-июль), Германии (тоже 241 тонна) и Франции (240 тонн) — в среднем по 34 тонны в месяц. Нидерланды поставили за этот период чуть меньше — 187 тонн, примерно 27 тонн ежемесячно. Также разовые поставки были из Китая (25 тонн) и Казахстана (6 тонн).

Из вышеуказанных стран единственными, кто нарастил экспорт урана в США в июле, были Нидерланды — в два раза, до 54 тонн, а также Германия, возобновившая поставки после перерыва. Остальные страны отгрузки в июле не совершали.