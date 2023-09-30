МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в начале следующей недели соберет свой кабинет для обсуждения мер правительства на случай потенциального прекращения его финансирования — шатдауна, который может начаться 1 октября. О планах американского лидера рассказал канал CNN, сославшись на данные четырех чиновников администрации. США продолжат помогать Киеву, несмотря на "шатдаун", считают эксперты

По их данным, выходные президент проведет в Вашингтоне, "чтобы поддерживать тесную связь со своей командой по законодательным вопросам, получая обновленную информацию о любых переговорах в конгрессе по шатдауну".

Также сообщается, что Белый дом начинает регулярно общаться с агентствами и своим персоналом по вопросам, чего ожидать в случае наступления шатдауна. При этом "агентства приступили к собственному планированию на случай непредвиденных обстоятельств".

Вместе с тем источники CNN рассказали, что "разрабатываются планы на случай шатдауна, который может продлиться несколько недель, хотя в администрации нет единого мнения о потенциальной продолжительности".