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В Белом доме раскрыли план Байдена на случай шатдауна
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. Президент США Джо Байден в начале следующей недели соберет свой кабинет для обсуждения мер правительства на случай потенциального прекращения его финансирования — шатдауна,... ПРАЙМ, 30.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в начале следующей недели соберет свой кабинет для обсуждения мер правительства на случай потенциального прекращения его финансирования — шатдауна, который может начаться 1 октября. О планах американского лидера рассказал канал CNN, сославшись на данные четырех чиновников администрации.
По их данным, выходные президент проведет в Вашингтоне, "чтобы поддерживать тесную связь со своей командой по законодательным вопросам, получая обновленную информацию о любых переговорах в конгрессе по шатдауну".
Также сообщается, что Белый дом начинает регулярно общаться с агентствами и своим персоналом по вопросам, чего ожидать в случае наступления шатдауна. При этом "агентства приступили к собственному планированию на случай непредвиденных обстоятельств".
Вместе с тем источники CNN рассказали, что "разрабатываются планы на случай шатдауна, который может продлиться несколько недель, хотя в администрации нет единого мнения о потенциальной продолжительности".