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2023
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Путин отметил рост расчетов в рублях России с Киргизией
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Россия и Киргизия активно используют национальные валюты для расчетов, доля рубля в них достигла уже 83%, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом... ПРАЙМ, 12.10.2023
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, россия, владимир путин, киргизия, рубли
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Киргизия активно используют национальные валюты для расчетов, доля рубля в них достигла уже 83%, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
"Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат — доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", — сказал он.
Двусторонний товарооборот в 2022 году подскочил на 37% и достиг рекордного уровня в 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии 2023 года вырос еще почти на 18%, уточнил Путин.
"Я полностью согласен с президентом (Киргизии), с моим коллегой, у нас, конечно, есть хорошие перспективы для дальнейшего роста", — сказал Путин.