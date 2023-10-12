БИШКЕК, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Киргизия активно используют национальные валюты для расчетов, доля рубля в них достигла уже 83%, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Президент Киргизии оценил объем товарооборота с Россией

"Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат — доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", — сказал он.

Двусторонний товарооборот в 2022 году подскочил на 37% и достиг рекордного уровня в 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии 2023 года вырос еще почти на 18%, уточнил Путин.

"Я полностью согласен с президентом (Киргизии), с моим коллегой, у нас, конечно, есть хорошие перспективы для дальнейшего роста", — сказал Путин.