МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс — один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. Песков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят на переговорах

"Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках этой инициативы "Один пояс — один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет. Потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", — сказал он в интервью китайской медиакорпорации. Путин подчеркнул, что "они выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты по этой инициативе".

"Они выгодны и Китайской Народной Республике, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития. Все это делается на основе взаимной выгоды", — сказал Путин.

Также он отметил, что РФ и КНР прорабатывают вопрос сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах, что позволит по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере.

"Мы продолжаем строить атомные блоки. И не только строить блоки на двух станциях, но и прорабатываем вопрос о реакторе на быстрых нейтронах, что позволит совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере, поскольку там создаются условия для замкнутого цикла, по сути. Там отходов практически не будет", — сказал Путин.

Вместе с тем российский президент заявил, что качество китайских автомобилей улучшается, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей.

"Вот я сказал про автостроение. Смотрите, буквально вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. Совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали: "А вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются потому, что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается". Качество китайских автомобилей улучшается. Поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена-качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей", — сказал Путин.

По его словам, Россия и Китай имеют очень хорошие перспективы сотрудничества в авто-, судо-, авиастроении и в электронике.

В ходе интервью Путин рассказал о развитии отношений РФ и Китая в сфере экономики. В частности, глава государства сообщил, что у двух стран большой объем сотрудничества в области энергетики, а также отметил перспективы и в других областях.

"У нас очень хорошие перспективы в других отраслях. Это автостроение, судостроение, авиастроение, это электроника", — сказал Путин.

При этом он заявил, что не сомневается в том, что к концу года товарооборот России и Китая составит 200 миллиардов долларов — по его словам, это должно произойти "почти наверняка".

"Я в этом не сомневаюсь. Осторожненько скажем — почти наверняка. У нас за предыдущий период рост товарооборота составил 32%. Это очень хороший рост. И в конце года, есть все основания полагать, что мы достигнем планки 200 миллиардов", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.