МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россия в сентябре лидировала по экспорту товаров в Турцию по морю, увеличив объемы поставок более чем на 11% за год, в структуре импорта Турцией — преимущественно нефть, дизельное топливо и уголь, зерна в топе по объемам нет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Управления мореходства Турции. В Минфине заявили о росте пошлины на экспорт нефти из России

Всего за сентябрь турецкие порты обработали более 42,4 миллиона тонн грузов, что меньше на 2,9% по сравнению с сентябрем 2022 года. Объем обработанных грузов с начала года по сравнению с тем же периодом 2022 года также уменьшился на 4,2% и превысил 391,8 миллиона тонн, не в последнюю очередь из-за февральских показателей, когда из строя после разрушительных землетрясений вышел один из важнейших портов Искендерун.

Наиболее загруженными портами остаются Коджаэли на западе страны и Алиага в районе Измира.

Россия занимает первое место среди стран, экспортировавших товары в Турцию по морю – за сентябрь объем поставок превысил 7,4 миллиона тонн по сравнению с 6,7 миллиона тонн в сентябре 2022 года. Лишь чуть менее 4% грузов из этого объема были поставлены кораблями под турецким флагом. Следом идут Египет, США, Греция и Ирак. Украина, занимавшая пятое место в списке экспортеров годом ранее, из первой пятерки выбыла.

Что касается структуры импорта в Турцию, то из данных ведомства следует, что наибольший объем пришелся на сырую нефть (РФ поставила почти 1,5 миллиона тонн), уголь (порядка 1,7 миллиона тонн из России), дизель (из России — более 1,2 миллиона тонн), металлолом и каменноугольный кокс (около миллиона тонн). Годом ранее в первой пятерке были поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи), Россия и Украина поставляли почти миллион тонн в месяц, но теперь этих товаров нет в лидерах по объемам, по всей видимости, из-за прекращения действия зерновой сделки.

При этом Турция поставила в сентябре наибольший объем продукции по морю в Италию (более 1,3 миллиона тонн), США, Израиль, Египет и Испанию. В приведенных управлением данных не учитываются поставки контейнерами.