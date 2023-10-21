МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Запрошенных президентом США Джо Байденом у конгресса средств для Украины будет недостаточно для финансового обеспечения страны, заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. Киев рассчитывает получить от МВФ 5,4 млрд долларов

Ранее в пятницу Джо Байден запросил у конгресса согласование финансовой помощи Украине и Израилю в размере 75 миллиардов долларов, из которых предлагается 61 миллиард направить Киеву.

"На бюджетную поддержку из этих средств заложено 11,8 миллиарда долларов, а в настоящее время готовится проект бюджета на 2024 год, где необходимо 42,9 миллиарда долларов и 30% из них — 12,87 миллиарда — должно было поступить из США", — подсчитал Железняк.

По мнению депутата, с учетом того, что средства, запрошенные у конгресса США, рассчитаны на 13 месяцев, то Киеву "не хватит около двух миллиардов долларов".