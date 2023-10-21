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2023-10-21T22:03:44+03:00
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На Украине считают, что запрошенных Байденом денег недостаточно
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Запрошенных президентом США Джо Байденом у конгресса средств для Украины будет недостаточно для финансового обеспечения страны, заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав... ПРАЙМ, 21.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Запрошенных президентом США Джо Байденом у конгресса средств для Украины будет недостаточно для финансового обеспечения страны, заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.
Ранее в пятницу Джо Байден запросил у конгресса согласование финансовой помощи Украине и Израилю в размере 75 миллиардов долларов, из которых предлагается 61 миллиард направить Киеву.
"На бюджетную поддержку из этих средств заложено 11,8 миллиарда долларов, а в настоящее время готовится проект бюджета на 2024 год, где необходимо 42,9 миллиарда долларов и 30% из них — 12,87 миллиарда — должно было поступить из США", — подсчитал Железняк.
По мнению депутата, с учетом того, что средства, запрошенные у конгресса США, рассчитаны на 13 месяцев, то Киеву "не хватит около двух миллиардов долларов".