МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) заявил о прекращении полуторамесячной забастовки после достижения предварительного соглашения с автоконцернами. Профсоюз работников автопрома США объявил о начале забастовки

UAW объявил забастовку на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis в середине сентября. Рабочие требовали от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, а также увеличение отпусков и других мер.

"Теперь, когда у нас есть революционное предварительное соглашение с GM, мы официально заканчиваем нашу забастовку против каждого из "большой тройки", — заявил лидер профсоюза Шон Фейн, видео с его обращением опубликовано в аккаунте UAW в соцсети Х.