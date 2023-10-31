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Профсоюз работников автопрома США заявил о прекращении забастовки
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Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) заявил о прекращении полуторамесячной забастовки после достижения предварительного соглашения с автоконцернами. UAW объявил... ПРАЙМ, 31.10.2023
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) заявил о прекращении полуторамесячной забастовки после достижения предварительного соглашения с автоконцернами.
UAW объявил забастовку на трех заводах крупнейших американских автопроизводителей GM, Ford и Stellantis в середине сентября. Рабочие требовали от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, а также увеличение отпусков и других мер.
"Теперь, когда у нас есть революционное предварительное соглашение с GM, мы официально заканчиваем нашу забастовку против каждого из "большой тройки", — заявил лидер профсоюза Шон Фейн, видео с его обращением опубликовано в аккаунте UAW в соцсети Х.