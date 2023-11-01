МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индустрия квантовых вычислений в мире только формируется, а финансирование этих разработок вкупе с потенциально высоким спросом на них со стороны нефтегазового и финансового секторов может вывести российские компании в лидеры этого рынка, говорится в докладе "Росконгресса" "Когда квантовые компьютеры принесут $1 трлн?", с которым ознакомилось РИА Новости. Обозначены тенденции развития рынка беспилотников в России

"Квантовые вычисления открывают для российских компаний перспективы стать ведущими игроками в этой отрасли, так как индустрия только формируется, а единые стандарты пока не сложились", – говорится в документе.

Эксперты признают, что квантовые компьютеры в обозримом будущем останутся инструментом для бизнеса и не будут выпускаться массово. "На них можно получать преимущество при решении ограниченного круга задач, связанных с симуляцией химических процессов, оптимизацией финансовых портфелей, обработке логистических задач", – объясняют авторы.

По мнению экспертов, основной спрос на эти технологии в мире будет формировать финансовый сектор. "Ожидается, что в глобальном масштабе расходы индустрии финансовых услуг на квантовые вычисления вырастут в 233 раза — с 80 миллионов долларов в 2022 году до 19 миллиардов долларов в 2032 году, при этом среднегодовой темп роста за 10 лет составит 72%", – говорится в документе.

При этом в России, наряду с финансовыми компаниями, спрос на квантовые вычисления и сопутствующие технологии может формировать нефтегазовый сектор, который испытывает потребность в решении оптимизационных задач. "Отталкиваясь от заявлений европейских энергетических компаний и решения Saudi Aramco создать квантовый инновационный кластер, можно предположить, что отечественные нефтегазовые компании могли бы сформировать спрос на квантовые вычислительные технологии на 200 миллиардов рублей в течение ближайших 10 лет", — отмечают эксперты.

Сейчас поддержку развитию технологий квантовых вычислений в РФ осуществляет федеральный проект "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Дорожную карту развития высокотехнологичной отрасли "Квантовые вычисления" подготовили специалисты госкорпорации "Росатом", с которыми сотрудничают 15 ведущих научно-исследовательских центров и вузов России. Также важную роль играет Российский квантовый центр (РКЦ), на базе которого сформировано несколько стартапов по основным направлениям квантовых технологий.

Мировым лидером по финансированию квантовых технологий является Китай: за последние 15 лет он потратил на это больше, чем было совокупно выделено из бюджетов ЕС, США и Японии за тот же период. Правда, в США, Канаде и Великобритании на эти цели больше средств поступает из частных источников. При этом экономический эффект от таких вложений в мире, по оценкам экспертов, к 2035 году может приблизиться к 1,3 триллиона долларов.