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2023
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"Мир" вам. В Турции появились российские терминалы
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Российские банки начали устанавливать терминалы для оплаты российскими картами в Турции, рассчитаться в них можно картой "Мир", транзакции не отличаются от российских, сообщает... ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, турция, карта "мир"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российские банки начали устанавливать терминалы для оплаты российскими картами в Турции, рассчитаться в них можно картой "Мир", транзакции не отличаются от российских, сообщает издание "Известия".
Сообщается, что терминалы для оплаты российскими картами "Мир" устанавливают в турецких туристических точках. Это система настраивается при поддержке Банка России.
Как сообщает директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, на текущий момент метод оплаты российским "пластиком" не слишком распространен, но он встречается во многих туристических точках, включая отели, кафе и рестораны.
Отмечается, что при этом Турция не обходит антироссийские санкции, потому что местный терминал для проведения транзакций не используется, подчеркнул директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Турецкая торговая точка, по словам эксперта, договаривается с российским банком и ставит его терминал для приема оплаты по картам России.