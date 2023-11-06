2023-11-06T16:09:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/world/20231106/842183117.html
Потолок цен на нефть помог рублю, пишет СМИ
Мировая экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ценовой потолок на нефть, введенный странами G7, все больше показывает свою неэффективность, пишет Wall Street Journal. В статье отмечается, что доход от нефти и газа в российский... ПРАЙМ, 06.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ценовой потолок на нефть, введенный странами G7, все больше показывает свою неэффективность, пишет Wall Street Journal.
В статье отмечается, что доход от нефти и газа в российский бюджет в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с месяцем ранее. Потолок цен перестал был эффективной мерой воздействия на доходы России, так как по мере роста экспорта России снижается давление на рубль и стабилизации его по отношению к доллару.
Издание Foreign Policy в октябре писало, что решение Запада установить лимит цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель не повлияло на Россию, и сегодня Москва полностью адаптировалась к ограничениям. Сторонники ограничений выступают за продолжение давления на Россию в этой сфере, в частности введения санкций в отношении иностранных посредников в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, однако, по мнению издания, это лишь усугубит положение мировой экономики.