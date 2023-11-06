МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ценовой потолок на нефть, введенный странами G7, все больше показывает свою неэффективность, пишет Wall Street Journal. Потолок цен на нефть не повлиял на Россию, пишет СМИ

В статье отмечается, что доход от нефти и газа в российский бюджет в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с месяцем ранее. Потолок цен перестал был эффективной мерой воздействия на доходы России, так как по мере роста экспорта России снижается давление на рубль и стабилизации его по отношению к доллару.

Издание Foreign Policy в октябре писало, что решение Запада установить лимит цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель не повлияло на Россию, и сегодня Москва полностью адаптировалась к ограничениям. Сторонники ограничений выступают за продолжение давления на Россию в этой сфере, в частности введения санкций в отношении иностранных посредников в торговле российской нефтью и нефтепродуктами, однако, по мнению издания, это лишь усугубит положение мировой экономики.