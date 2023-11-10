МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2023 года экспортировал 3,922 миллиона автомобилей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 59,7%, следует из обнародованных в пятницу данных Китайской ассоциации автопроизводителей. Эксперт объяснил, зачем Китай скупает морские порты

В октябре показатель достиг отметки в 488 тысяч автомобилей, что на 9,8% больше, чем в сентябре этого года и на 44,2% больше, чем в октябре прошлого года.

За январь-октябрь объем производства легковых автомобилей достиг отметки в 24,016 миллиона, продажи остановились на уровне в 23,967 миллиона, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 8% и 9,1% соответственно.

В октябре в Китае произвели 2,89 миллиона легковых автомобилей (рост по сравнению с октябрем прошлого года на 11,2%), продали – 2,853 миллиона (рост показателя на 13,8%).

За период с января по октябрь 2023 года в Китае произвели 7,352 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (рост в годовом выражении составил 33,9%), продали 7,28 миллиона единиц (рост на 37,8%).

Вместе с тем, сообщается, что в октябре производство и продажа автомобилей на новых источниках энергии составили 989 тысяч единиц и 956 тысяч единиц соответственно. Производство к октябрю прошлого года выросло на 29,2%, продажи — на 33,5%.