МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ввоз японских подержанных автомобилей в Россию через Владивосток в октябре показал тенденцию к росту после спада из-за ранее введенных Японией ограничений, сообщает Владивостокская таможня. Названы самые популярные автомобили в лизинге в России

Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По информации, ранее предоставленной РИА Новости пресс-службой Владивостокской таможни, уже в первую неделю после введения ограничений количество оформленных машин из Японии оказалось почти в два раза меньше, чем за предшествующую неделю. В октябре Дальневосточное главное управление Банка России сообщало, что на фоне японских санкций количество машин в продаже на Дальнем Востоке в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем.

"В октябре наметилась тенденция к росту, за этот месяц таможенники оформили 10,5 тысячи автотранспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования", — говорится в сообщении Владивостокской таможни.

В ведомстве уточнили, что всего за 10 месяцев 2023 года таможенники Владивостока оформили 198 тысяч автомобилей, тогда как за аналогичный период прошлого года было оформлено 142 тысячи. Минимальное количество ввезенных через Владивосток иномарок было зафиксировано в сентябре — 8 тысяч автомобилей. Максимум по ввозу был зафиксирован в июне — 30 тысяч автомобилей.