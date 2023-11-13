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Морские перевозки в Россию значительно подешевели
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Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров в течение осени снизились более чем на 60 процентов, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на слова руководителя направления... ПРАЙМ, 13.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, морские перевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров в течение осени снизились более чем на 60 процентов, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на слова руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.
"20-футовый контейнер можно доставить до Гамбурга или Роттердама менее чем за 500 долларов, а 40-футовый — менее чем за 900 долларов",- отмечает он.
Кроме того, коммерческий директор "Скиф-Карго" Михаил Коптев подчеркнул, что рынок контейнерных перевозок за многие годы "привык к цикличности". Эксперт добавил, в 2021-2022 годах рынок "пережил беспрецедентный рост с рекордными прибылями".
"Сейчас наступает этап притока новых мощностей на фоне замедления спроса,- уточняет господин Коптев.- Потребители начинают сокращать расходы на фоне пошатнувшейся от инфляционного шока экономики и быстрого повышения ставок. Замедление спроса становится более интенсивным", — заявил Коптев.
Ранее летом президент России Владимир Путин заявлял, что государство в ближайшие пять лет обновит торговый флот. По его словам, масштабная судостроительная программа будет реализовываться за счет средств из Фонда национального благосостояния.