МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров в течение осени снизились более чем на 60 процентов, пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на слова руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. Россиян предупредили о возможном росте цен на рыбу

"20-футовый контейнер можно доставить до Гамбурга или Роттердама менее чем за 500 долларов, а 40-футовый — менее чем за 900 долларов",- отмечает он.

Кроме того, коммерческий директор "Скиф-Карго" Михаил Коптев подчеркнул, что рынок контейнерных перевозок за многие годы "привык к цикличности". Эксперт добавил, в 2021-2022 годах рынок "пережил беспрецедентный рост с рекордными прибылями".

"Сейчас наступает этап притока новых мощностей на фоне замедления спроса,- уточняет господин Коптев.- Потребители начинают сокращать расходы на фоне пошатнувшейся от инфляционного шока экономики и быстрого повышения ставок. Замедление спроса становится более интенсивным", — заявил Коптев.

Ранее летом президент России Владимир Путин заявлял, что государство в ближайшие пять лет обновит торговый флот. По его словам, масштабная судостроительная программа будет реализовываться за счет средств из Фонда национального благосостояния.