МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Офис премьера Британии подтвердил назначение экс-главы кабмина страны Дэвида Кэмерона на пост руководителя МИД. Кэмерон: Некоторые никогда не простят мне референдум по Brexit

"Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и международного развития", — сообщается в материале офиса в соцсети Х.

Ранее СМИ заявили, что прежде чем стать министром, Кэперон должен получить место в Палате лордов.

Дэвид Кэмерон — британский политик, бывший лидер Консервативной партии. В 2010 году занял пост премьер-министра Великобритании. Ушел в отставку в 2016 году, в то же время объявил об уходе из Палаты общин. Кэмерон в 2017 году устроился на работу в американскую компанию First Data. Политик также получил контракт на создание мемуаров.