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Дэвида Кэмерона назначили главой МИД Британии
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Офис премьера Британии подтвердил назначение экс-главы кабмина страны Дэвида Кэмерона на пост руководителя МИД. "Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам... ПРАЙМ, 13.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Офис премьера Британии подтвердил назначение экс-главы кабмина страны Дэвида Кэмерона на пост руководителя МИД.
"Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и международного развития", — сообщается в материале офиса в соцсети Х.
Ранее СМИ заявили, что прежде чем стать министром, Кэперон должен получить место в Палате лордов.
Дэвид Кэмерон — британский политик, бывший лидер Консервативной партии. В 2010 году занял пост премьер-министра Великобритании. Ушел в отставку в 2016 году, в то же время объявил об уходе из Палаты общин. Кэмерон в 2017 году устроился на работу в американскую компанию First Data. Политик также получил контракт на создание мемуаров.