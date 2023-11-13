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В Индонезии допустили вступление страны в БРИКС
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Индонезия может подать заявку на вступление в БРИКС, заявил глава Минобороны страны и основной кандидат в президенты Прабово Субианто. "Мы являемся частью G20, мы являемся частью... ПРАЙМ, 13.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, брикс, выборы, индонезия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Индонезия может подать заявку на вступление в БРИКС, заявил глава Минобороны страны и основной кандидат в президенты Прабово Субианто.
"Мы являемся частью G20, мы являемся частью АСЕАН, теперь мы также являемся частью АТЭС, которая является не геополитической, а экономической ассоциацией… Так что я рассмотрю (этот вопрос — ред.): если в этом есть выгода для наших экономических интересов, то почему бы нам не присоединиться к БРИКС?", — сказал он.
По словам Субианто, Индонезия должна быть "хорошим соседом" и активно участвовать в разрешении конфликтов.
Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля следующего года.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.