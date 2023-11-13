МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Индонезия может подать заявку на вступление в БРИКС, заявил глава Минобороны страны и основной кандидат в президенты Прабово Субианто. В Индонезии призвали бойкотировать продукцию произраильских компаний

"Мы являемся частью G20, мы являемся частью АСЕАН, теперь мы также являемся частью АТЭС, которая является не геополитической, а экономической ассоциацией… Так что я рассмотрю (этот вопрос — ред.): если в этом есть выгода для наших экономических интересов, то почему бы нам не присоединиться к БРИКС?", — сказал он.

По словам Субианто, Индонезия должна быть "хорошим соседом" и активно участвовать в разрешении конфликтов.

Выборы президента Индонезии пройдут 14 февраля следующего года.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.