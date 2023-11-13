МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Немецкого бизнесмена обвинили в нарушении санкций против России из-за того, что он продал в подсанкционной стране станки, сумма контракта составила около 2 миллионов евро, заявили в Генеральной прокуратуре Германии. Великобритания ввела новые санкции против России

"Десятого октября генеральная прокуратура предъявила обвинения…. гражданину Германии Улли С.", — сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник.

Как отметили в прокуратуре, бизнесмен обвиняется в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Более того, в августе текущего года он был арестован во Франции и передан ФРГ.

"В начале 2015 года обвиняемый заключил с российским оружейным производителем три контракта на поставку в общей сложности шести станков вместе с комплектующими. Эти станки были нужны для серийного производства снайперских винтовок", — сообщает прокуратура.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что поставки станков производились летом и осенью 2015 года с привлечением третьих фирм в Швейцарии и Литве.