2023-11-13T16:01:28+03:00
2023-11-13T16:01:28+03:00
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2023
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Немецкого бизнесмена обвинили в нарушении санкций против России
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Немецкого бизнесмена обвинили в нарушении санкций против России из-за того, что он продал в подсанкционной стране станки, сумма контракта составила около 2 миллионов евро, заявили... ПРАЙМ, 13.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, германия, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Немецкого бизнесмена обвинили в нарушении санкций против России из-за того, что он продал в подсанкционной стране станки, сумма контракта составила около 2 миллионов евро, заявили в Генеральной прокуратуре Германии.
"Десятого октября генеральная прокуратура предъявила обвинения…. гражданину Германии Улли С.", — сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник.
Как отметили в прокуратуре, бизнесмен обвиняется в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Более того, в августе текущего года он был арестован во Франции и передан ФРГ.
"В начале 2015 года обвиняемый заключил с российским оружейным производителем три контракта на поставку в общей сложности шести станков вместе с комплектующими. Эти станки были нужны для серийного производства снайперских винтовок", — сообщает прокуратура.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что поставки станков производились летом и осенью 2015 года с привлечением третьих фирм в Швейцарии и Литве.