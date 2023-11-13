МОСКВА, 13 ноя— ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре составил 66,564 миллиарда долларов против 170,982 миллиарда в сентябре, следует из отчета министерства финансов страны. В Киеве рассчитывают на $30 миллиардов, чтобы закрыть дефицит бюджета

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения дефицита бюджета страны до 65 миллиардов долларов.

По итогам 2022-2023 финансового года дефицит бюджета США составил 1,695 триллиона долларов.

В октябре прошлого года показатель был зафиксирован в размере 87,874 миллиарда долларов. Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 15,7% в годовом выражении и составили 469,997 миллиарда долларов, доходы — на 26,7%, до 403,434 миллиарда долларов.