2023-11-13T22:12:08+03:00
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2023
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Дефицит бюджета США в октябре вырос больше прогноза
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Дефицит бюджета США в октябре составил 66,564 миллиарда долларов против 170,982 миллиарда в сентябре, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 13.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя— ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре составил 66,564 миллиарда долларов против 170,982 миллиарда в сентябре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения дефицита бюджета страны до 65 миллиардов долларов.
По итогам 2022-2023 финансового года дефицит бюджета США составил 1,695 триллиона долларов.
В октябре прошлого года показатель был зафиксирован в размере 87,874 миллиарда долларов. Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 15,7% в годовом выражении и составили 469,997 миллиарда долларов, доходы — на 26,7%, до 403,434 миллиарда долларов.