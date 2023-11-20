МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В России намерены предпринимать ответные действия в отношении Латвии и сфокусируются на болезненных для прибалтийских стран ограничениях в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров, рассказал РИА Новости директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В МИД обвинили Финляндию в прекращении приграничного сотрудничества

"Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера", — сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение некоторых стран Европы, например Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине.

Ранее латвийский сейм принял поправки конфискации незарегистрированных транспортных средств с российскими номерами, которые передвигаются по территории страны. Такие автомобили власти Латвии намерены передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.