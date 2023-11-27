АНКАРА, 27 ноя — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко и Бахрейн на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Газе в Эр-Рияде выступили против нефтяного эмбарго и замораживания отношений с Израилем, пишет турецкая газета Hürriyet. СМИ сообщили об опасениях Британии обидеть ОАЭ из-за Telegraph

Саммиты Лиги арабских государств и ОИС по Газу состоялись в Эр-Рияде 11-12 ноября.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган призвал исламский мир не придерживаться молчаливой позиции по ситуации в секторе Газа.

"Израиль, население которого составляет около 10 миллионов человек, получил желаемый результат от своей угрозы в адрес лидеров арабских стран, почти все из которых богаты нефтью и население которых достигает 500 миллионов человек. На встрече Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся 11-12 ноября в Эр-Рияде, предложение, включавшее такие статьи, как нефтяное эмбарго, запрет на заход израильских самолетов в воздушное пространство арабских стран и замораживание всех отношений, было отвергнуто Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Марокко и Бахрейном. Лидеры, не желая терять свою личную "власть" и "интересы", не сделали ни одного шага против геноцида в Газе, а буквально предпочли отмолчаться", — пишет издание.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.