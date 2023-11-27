МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, когда наладятся погодные условия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. В Турции затонул сухогруз

"Как только позволит погода", — ответили в ведомстве на вопрос о начале аварийно-спасательной операции.

В ведомстве уточнили, что о пострадавших на борту не сообщается.

Ранее поступила информация, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы в результате сильного шторма. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта.

Уточняется, что судно ожидало в порту Тамань погрузки зерна на транзита в Египет. После информации о приближающемся шторме оно перешло на якорную стоянку.

Поздним вечером в воскресенье сильнейший ветер и волны сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.