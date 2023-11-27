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Росморречфлот сообщил, когда начнется операция по снятию сухогруза с мели
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Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, когда наладятся погодные условия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. "Как только... ПРАЙМ, 27.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, когда наладятся погодные условия, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Как только позволит погода", — ответили в ведомстве на вопрос о начале аварийно-спасательной операции.
В ведомстве уточнили, что о пострадавших на борту не сообщается.
Ранее поступила информация, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель возле Анапы в результате сильного шторма. На борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта.
Уточняется, что судно ожидало в порту Тамань погрузки зерна на транзита в Египет. После информации о приближающемся шторме оно перешло на якорную стоянку.
Поздним вечером в воскресенье сильнейший ветер и волны сорвали сухогруз с якорей, после чего он начал дрейфовать в сторону берега.