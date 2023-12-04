МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может потерять более чем 10,55 миллиарда евро импорта сои ежегодно после введения нового законодательства о защите лесов, подсчитало РИА Новости на основании данных европейской статслужбы и Всемирного банка. В США рассказали о ловушке, в которую попал Евросоюз

Закон о борьбе с вырубкой лесов, согласованный законодателями ЕС в декабре 2022 года, запрещает экспорт и импорт продуктов, производство и сбыт которых может привести к обезлесиванию. Это касается таких товаров, как пальмовое масло, говядина, кофе, какао, соя, а также производных продуктов, таких как шоколад, мебель, печатные бумажные изделия, если они не сертифицированы как происходящие из экологично управляемых земель.

При этом, согласно закону, товарами "без обезлесивания" считаются те, что были изготовлены из продуктов, выращенных на земле, которая не подвергалась вырубке лесов после 31 декабря 2020 года.

ПОД НОВЫЙ ЗАКОН МОЖЕТ ПОПАСТЬ ДВЕ ТРЕТИ ИМПОРТА СОИ В ЕС

На основании данных Всемирного банка РИА Новости отобрало страны, в которых происходило сокращение объема лесов начиная с 2021 года, и подсчитало объемы импорта Евросоюзом попадающих под ограничения товаров из этих стран.

Суммарно из стран, где происходит уменьшение процента лесов, ЕС за первые 9 месяцев 2023 года импортировал соевых бобов, муки, масла и жмыха на 7,91 миллиарда евро. Самую большую долю из таких стран заняли Бразилия с 6,18 миллиарда евро (78%) и Аргентина с 1,51 миллиарда евро (19%). Третье место у Парагавая с долей с объемом в 136,81 миллиона евро (1,7%). Также ЕС покупает сою в еще нескольких десятках стран, где в последние годы происходило сокращение лесов, но в очень малых объемах. Среди них, например, Нигерия, Уганда, Буркина-Фасо, Бенин, Кот-д'Ивуар, Индонезия, Мексика и Перу.

Исходя из этих данных, месячный объем импорта сои, которая может попасть под ограничения, составляет 878,8 миллиона евро, а годовой — 10,55 миллиарда евро. В целом за девять месяцев этого года ЕС купил сои почти на 12 миллиарда евро, или почти 16 миллиарда евро за год. Таким образом, если вся соя из стран с обезлесиванием попадет под ограничения, Евросоюз недосчитается двух третей (66%) соевого импорта.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ МОЖНО, НО ЭТО СЛОЖНО И ДОЛГО

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отмечает, что рынок соевых бобов и продуктов их переработки — один из важнейших и самых крупных в международной торговле продовольствием. Так, за 2020-2022 годы общая стоимость мировой торговли соей составила в среднем более 87 миллиардов долларов. А за последние 20 лет торговля ей выросла примерно в 4,6 раза.

На Евросоюз приходится около 10% мирового импорта этого продукта. При этом внутренняя торговля соей в союзе в 2020-2022 годах составляла около 0,78 миллиарда долларов, а импорт из третьих стран — более 8,3 миллиарда долларов. При этом основные поставщики сои в ЕС в мире — это Бразилия (4,5 миллиарда долларов в среднем за 2020-2022 годы, или 54% всего импорта ЕС), США (2,6 миллиарда, или 31%), Канада (0,6 миллиарда, или 7%) и Украина (0,3 миллиарда, или 4%). На них приходится более 97% соевого импорта ЕС, который наращивался в течение последнего двадцатилетия.

Самые крупные продавцы бобов сои и продуктов их переработки в мире — это Бразилия и США, на них приходится более 85% мирового экспорта. За ними по объемам идут Аргентина и Канада (по 3%), Парагвай (2,7%), Уругвай (1,5%), Украина (1%) и Россия (0,5%), отмечает Данильцев.

Он добавляет, что в таких условиях быстро заместить Бразилию как поставщика сои будет невозможно. Сама Бразилия 70% своего соевого экспорта направляет в Китай. Также в числе крупных импортеров бразильской сои — Таиланд, Турция, Иран и РФ. "В некоторой перспективе возможно перераспределение торговых потоков, например, увеличение поставок в ЕС из США при их снижении в Китай и замещение их на китайском рынке Бразилией. Однако это потребует существенного времени и усилий", — заключил эксперт.