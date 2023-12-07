2023-12-07T16:31:19+03:00
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В Индии высказались насчет вступления Аргентины в БРИКС
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Никто не принуждал Аргентину становится участником БРИКС, рассказал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "Я бы исходил из того факта, что в процессе расширения БРИКС... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, индия, аргентина, брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — ПРАЙМ. Никто не принуждал Аргентину становится участником БРИКС, рассказал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
"Я бы исходил из того факта, что в процессе расширения БРИКС страны выразили желание присоединиться к ней. Был целый ряд критериев, руководящих принципов и так далее, основываясь на которых шести странам было предложено стать членами БРИКС. Если они решат не становиться (членами БРИКС — ред.), я не думаю, что кто-то кого-то заставляет вступать в группу", — сказал Багчи в ходе брифинга.
Он добавил, что в текущей ситуации отправил бы Аргентину к России как председателю БРИКС.
Ранее сообщалось, что на саммите организации в Йоханнесбурге в августе текущего года объявили о приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в БРИКС с 1 января 2024 года.
Нынешний президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно высказывался против присоединения страны к БРИКС.